Тюменцам покажут спектакль "Полярная болезнь"

14 ноября в 19:00 и 15 ноября в 18:00 пройдет показ драматического спектакля "Полярная болезнь" по пьесе Марии Малухиной. Тюменцы смогут познакомиться с современной драматургией.

Спектакль перенесет зрителей в 1996 год, погружая в истории трех женщин, чьи судьбы пересекаются в автобусе по пути на заработки. Героини мечтают о лучшей жизни, но вынуждены тратить все силы на выживание в условиях крайнего севера. Столкнувшись с трудностями, они понимают, что единственный путь к спасению — сплоченность и взаимовыручка.

В постановке соединились два мира: материальный, где главный фокус — деньги, и мистический — мир духов севера, которые одновременно защищают и наказывают героинь. Одной из главных особенностей спектакля стали песни коренных народов крайнего севера, - сообщает Мой-портал.ру.

"Девяностые — это интересное и одновременно сложное время. Мы предлагаем зрителям окунуться в атмосферу той эпохи, прожить вместе с᠎ героинями их истории, моменты отчаяния и надежды, проникнуться невероятной силой духа, которая рождается во взаимной поддержке", — поделилась Ирина Вадачкория, руководитель Молодежного театрального центра "Космос".