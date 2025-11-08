Два серьезных заболевания зафиксировали врачи Медгорода у тюменца

70-летний житель Тюменской области не жаловался на здоровье, увлекался зимней рыбалкой, а летом с удовольствием проводил время в огороде. Однако при этом он курил по пачке сигарет каждый день на протяжении более 50 лет.

Когда пришло время пройти флюорографию, результаты оказались неожиданными: на снимках врачи заметили изменения в правом легком. Мужчину направили на дообследование в Медицинский город, где компьютерная томография с контрастированием выявила небольшой узелок размером 12 мм. Врачи заподозрили злокачественное новообразование верхней доли легкого и решили провести хирургическое лечение.

"С учетом размеров очага и стадии заболевания пациенту была показана радикальная операция - верхняя лобэктомия правого легкого. Врачи удалили долю легкого со злокачественной опухолью и сохранили функцию органа. В объем операции так же входит обязательная лимфодиссекция – биопсия внутригрудных лимфоузлов", - рассказала врач-онколог поликлинического отделения ГАУЗ ТО "МКМЦ "Медицинский город" Валерия Вячеславовна Жданова.

Онкологи не только исключили у пациента метастатическое поражение внутригрудных лимфоузлов, но также выявили совершенное иное заболевание. Помимо плоскоклеточного рака легкого 1 стадии, у пациента диагностировали В - клеточную лимфому — злокачественное заболевание, развивающееся из клеток иммунной системы (В - лимфоцитов), - сообщает АиФ-Тюмень.

"В настоящее время мужчина восстанавливается после операции. А дальнейшую тактику лечения лимфомы врачи определят после результатов пункции костного мозга", — добавила Валерия Жданова.