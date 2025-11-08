В Ялуторовске прошла Ночь искусств

Праздничный вечер открылся концертом хора "Вдохновение" в исполнении учащихся Детской школы искусств им. С.И. Мамонтова под руководством Людмилы Филипповой. В программе прозвучали произведения на патриотическую тему, посвященные теме России.

Гости могли выбрать мероприятия в зависимости от возраста и личных предпочтений. Так, в музее "Торговые ряды" прошла презентация выставки "Архитектура. Наследие".

Музыкальный вечер "Красивой женщины портрет" объединил любителей искусства и музыки. Чарующие звуки скрипки способствовали более полному погружению в творческий мир известных российских и зарубежных художников.

Театрализованное действо развернулось в экспозиции "Уездная читальня". Спектакль "Неудача" собрал поклонников творчества А.П. Чехова, посвященный 165-летию со дня рождения известного сатирика. Талантливая игра актеров в лице учащихся школы №1 и мастерское перевоплощение вызвали у зрителей шквал теплых эмоций.

В культурный вечер рисовали и взрослые — во время мастер-класса "Точка, точка, запятая". Процесс росписи русских наличников в миниатюре впечатлил как самих участников, так и тех, кто наблюдал за этим со стороны. Локация с мастер-классом "Сладкие истории уездного города" стала точкой притяжения самых маленьких посетителей.

По материалам Ялуторовского музейного комплекса.