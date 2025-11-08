Где будут отдыхать тюменские туристы зимой

Директор тюменского турагентства Евгения Мурзина рассказала о самых востребованных направлениях среди тюменцев предстоящей зимой.

– В зимней полетной программе из Тюмени есть остров Пхукет (Таиланд), Хургада и Шарм-эль-Шейх (Египет), ОАЭ. Впервые за много лет поставили рейсы во Вьетнам: как на материковый Нячанг, так и на курорт Фантьет, остров Фукуок (с пересадкой). Все эти направления пользуются популярностью. Кто хочет теплое море и комфортную погоду и готов к перелету до 8-9 часов, выбирают азиатские направления. В ОАЭ и Египте зимой прохладнее, зато цены приятнее, – рассказала Евгения Мурзина.

Тюменцы также часто выбирают вариант перелета из Екатеринбурга, например, в Турцию, так как последние вылеты из Тюмени проходят в начале ноября, а потом намечаются только в конце апреля. Турция является круглогодичным популярным направлением, несмотря на невозможность купаться в море зимой, в отелях есть бассейны с подогревом и любимая россиянами система "все включено". Кроме того, зимой цены там ниже, а набор услуг практически сопоставим летнему. Также из соседнего Екатеринбурга тюменцы могут улететь на Шри-Ланку и Гоа в Индии.

По словам руководителя туроператорской компании, президента Тюменского областного союза туриндустрии Любови Матиевской, раннее бронирование туров на новогодние период началось еще с весны, а основная масса людей начала занимать места с середины лета по осень. Помимо зарубежных направлений, тюменских туристов интересуют и российские локации, например, Казань, Алтай, озеро Байкал, Москва и Санкт-Петербург, - сообщает Тюменская область сегодня.