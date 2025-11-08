Упавшую с высоты девочку спасли тюменские врачи

Врачи Областной клинической больницы №2 (г. Тюмени) в сентябре 2025 года боролись за жизнь девочки, получившей множественные травмы при падении с большой высоты.

Пациентка, поступившая по "скорой", была в крайне тяжелом состоянии. В результате обследования у девочки были выявлены: закрытая травма брюшной полости, разрыв печени и селезенки, кровотечение. Закрытая травма грудной клетки: контузия, разрыв обоих легких, ушиб сердца. Закрытая черепно-мозговая травма, ушиб головного мозга тяжелой степени тяжести. Множественные переломы нижних конечностей, лицевого скелета.

В операционной хирурги быстро остановили внутренние кровотечения, проведя лапаротомию и дренирование брюшной полости; челюстно-лицевые хирурги провели репозицию и фиксацию верхнечелюстного и нижнечелюстного переломов; травматологи выполняли ПХО ран и иммобилизацию поврежденных конечностей. На всех этапах операции анестезиолого-реанимационная бригада продолжала пытаться стабилизировать состояние пациентки, выполнялась гемотрансфузия. После проведенных хирургических мероприятий ребенка перевели в анестезиолого-реанимационное отделение №1 детского стационара для интенсивной терапии.

"Пациентка провела 166 часов в медикаментозной коме на продленной ИВЛ, все это время за ее жизнь боролось множество специалистов. На всех этапах, начиная со скорой помощи, каждый из специалистов выполнил свою работу профессионально – именно это и дало шанс ребенку выжить", - поделился врач анестезиолог-реаниматолог ОКБ №2, к.м.н. Александр Ахматов.

После стабилизации состояния ребенка перевели в отделение травматологии и ортопедии детского стационара для долечивания и реабилитации. Сейчас она выписана в удовлетворительном состоянии, - сообщила Дарья Арещенко, пресс-секретарь ОКБ №2 (г. Тюмень).