День призывника проведут в Тюмени 15 ноября

Всероссийский день призывника 15 ноября пройдет в выставочном зале "Тюменская ярмарка" (Севастопольская, 12) пройдетТоржественная церемония открытия запланирована на 10 часов.

С 9 часов начнут работу 25 патриотических площадок от силовых ведомств, общественных организаций военно-патриотической направленности и учреждений дополнительного образования, а также выставка специализированной техники. Представители высших военных учебных заведений РФ представят информацию о порядке поступления в них. Работа площадок продолжится до 16 часов. Торжественное открытие - в 10:00, в 10:30 программу продолжит праздничный концерт "Нам Родину завещано беречь".

"В этом году программа мероприятия позволит гостям ознакомиться с учреждениями дополнительного образования и общественными организациями военно-патриотической направленности, увидеть образцы современной техники и вооружения, встретиться с ветеранами и действующими военнослужащими, которые поделятся личным опытом службы, и многое другое", - сообщили в администрации города.