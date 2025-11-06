Моор призвал тюменских водителей быть внимательными на дорогах

На дорогах Тюменской области произошло несколько серьёзных ДТП. К сожалению, есть погибшие и пострадавшие. По прогнозам, погодные условия в ближайшие дни останутся сложными, отметил губернатор Александр Моор и призвал земляков быть предельно внимательными за рулём:
Соблюдайте скоростной режим, не рискуйте на обгонах. Берегите себя, своих близких, детей. Никакая спешка не стоит человеческой жизни.
По данным ГАИ, одно ДТП со смертельным исходом и тремя травмированными произошло в Тобольском округе, где столкнулись КамАЗ с прицепом и фургоны"ГАЗель" и Mercedes. Второе ДТП с погибшим зафиксировано днем на улице Дружбы в Тюмени при столкновении Toyota Mark II и Toyota Land Cruiser.
