Тюменский филармонический оркестр триумфально выступил на Шанхайском международном фестивале искусств

Тюменский филармонический оркестр под руководством художественного руководителя и главного дирижера Юрия Медяника выступил на одном из крупнейших культурных событий Азии — Шанхайском международном фестивале искусств. Это первая зарубежная поездка оркестра, и она, по мнению организаторов, прошла весьма успешно.

Оркестр играл 2 ноября на открытой площадке "Art Space" возле Шанхайского музыкального зала (Cadillac Shanghai Concert Hall) в окружении густо высаженных деревьев на фоне небоскребов. Открытая площадка вместила 1260 зрителей. Программа включала широко известные произведения как русских, так и китайских композиторов: Увертюру "1812 год" Петра Чайковского (солист – Фан Янь, фортепиано), "Половецкие пляски" из оперы "Князь Игорь" Александра Бородина, Концерт для фортепиано с оркестром "Желтая река" Инь Чэнцзуна, увертюру "Ода красному флагу" Люй Цимина. Два произведениякитайских композиторов являются знаковыми для культуры Поднебесной. Например, увертюру "Ода красному флагу" в Китае исполняют во многих торжественных церемониях. Произведение является символом страны.

На бис оркестр исполнил "Полёт шмеля" Николая Римского-Корсакова и "Русский танец" из балета "Щелкунчик" Петра Чайковского. Завершился концерт бурными продолжительными стоячими овациями и длинной очередью из желающих сделать совместные фото с российскими артистами.

Гастроли состоялись по инициативе китайской стороны. Всё началось с приглашения в Китай Юрия Медяника выступить совместно с Тюменским филармоническим оркестром. Переговоры заняли около полугода. Событие стало значимым шагом в расширении культурных связей между Россией и Китаем и предоставило уникальную возможность для обмена опытом.

Александр Моор, губернатор Тюменской области:

Тюменский филармонический оркестр – один из самых молодых симфонических коллективов России. Он стал важной частью культурной жизни области. За 10 лет оркестр успел завоевать сердца не только тюменцев, но и слушателей из других регионов страны. Участие тюменского коллектива под руководством Юрия Медяника в Шанхайском международном фестивале искусств укрепит культурные связи между Россией и Китаем, позволит приобрести уникальный опыт взаимодействия с ведущими мировыми музыкантами, повысит узнаваемость нашего оркестра и профессиональный уровень музыкантов.

В марте 2025 года на сцене Тюменской филармонии с Тюменским филармоническим оркестром уже выступал китайский музыкант, пианист Фан Янь, что подтверждает глубокие культурные связи между нашими странами и открывает новые горизонты для сотрудничества.

Юрий Медяник, главный дирижер и художественный руководитель Тюменского филармонического оркестра:

Я знал, что это будет яркое выступление, но не ожидал такого триумфа и таких оваций. Сегодня на сцене я поймал себя на мысли, что у русской и китайской музыки много общего. Хотя у каждой из них разная история, культура и основа, но объединяет их честная и открытая эмоция. Я был приятно удивлен тем, что публика в Шанхае так открыто и горячо нас приняла. И должен сказать, что после этого концерта часть моего сердца останется здесь, а я буду ждать следующего приезда в Шанхай.

Янь (Фрэнсис) Фан, пианист:

Это представление было эпичным. Было очень тепло, потому что мой второй родной оркестр (Тюменский филармонический оркестр) выступил теперь здесь, в Шанхае.

Своими впечатлениями поделился концертмейстер оркестра Александр Кащеев:

Условия были достаточно трудные. Мы выступали на открытой сцене, и жаркое шанхайское солнце нам немного мешало, но мы справились. Публика реагировала на наше выступление очень эмоционально. После концерта многие зрители подходили и просили сфотографироваться, говорили, что им очень понравилось.

Гастроли Тюменского филармонического оркестра стали возможны при поддержке группы компаний Фармасинтез, одной из лидирующих биофармацевтических компаний в России. Владимир Кисиленко, генеральный директор Фармасинтез-Тюмень:

В рамках Года культуры России и Китая такое событие приобретает особое значение, поскольку способствует обмену культурным опытом и укреплению дружеских связей между нашими народами. Для нас, как для прогрессивного и социально-ориентированного предприятия, это пример поддержки культурных инициатив, а также уникальная возможность познакомить китайский народ с богатой русской культурой. Для Фармасинтез-Тюмень поддержка таких проектов важна, поскольку она отражает наши корпоративные ценности, способствует укреплению международного сотрудничества в самых разных сферах и расширяет горизонты взаимодействия между странами.

