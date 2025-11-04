Тюменцам напомнили, при каких условиях объявят актировку в 2025-26 учебном году

У школьников наступает вторая четверть, на которую придется часть морозов.

В Тюменской области параметры для актировки сохранены, они зависят от скорости ветра. Если скорость превысит 2 м/с, то при -25 градусов отменят очные занятия для учеников 1-4 классов, при -30 градусов – 5-9 классов, при -35 градусов – 10-11 классов. При безветрии – при -30, -35 и -40 градусов соответственно.

Официальные паблики Тюмени и других городов региона будут публиковать информацию об актировке. Так, например, канал в телеграм: https://t.me/aktirovki_tmn

Если родители решат сами оставить ребенка в холодную погоду дома, то им нужно предупредить классного руководителя, - сообщает Вслух.ру.