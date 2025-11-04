Рекордную сумму за месяц в барах и ресторанах оставили тюменцы

По данным Росстата, новый рекорд 2025 года по обороту общепита установили в Тюменской области. В сентябре жители региона потратили в кафе, барах, ресторанах 4 млрд 888,2 млн рублей.

Исходя из численности населения, каждый житель заплатил чуть более 3 тыс. рублей.

Отметим, что в июле и августе оборот общепита превышал 4,5 млрд рублей. Самые скромные расходы были в январе – чуть более 4 млрд рублей.

Всего за девять месяцев сумма составила 39 млрд 703,9 млн рублей. Это на 11,8% больше, чем годом ранее. По динамике в Уральском федеральном округе Тюменская область уступает только Свердловской, где прирост зафиксирован на уровне 16,1%.



В целом по России за три квартала жители потратили в местах общественного питания более 3 трлн рублей, что выше на 8,4% прошлогоднего показателя, - сообщает Вслух.ру.