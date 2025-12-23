В рейтинге рейтингов по России Тюменская область заняла 12 место

Итоговый рейтинг регионов позволяет дать комплексную оценку позиции того или иного региона, складывающуюся из позиций в ключевых рейтингах, характеризующих основные сферы социального и экономического развития субъектов РФ и выпущенных РИА Новости в 2025 году. Тюменская область по результатам года на 12 строчке, Югра на 8, Ямал на 20. Москва и Санкт-Петербург, как и в прошлые годы, сохранили лидерство в итоговом рейтинге регионов России, замыкают список Ингушетия и Тува.

Итоговый рейтинг рассчитан путем усреднения рейтинговых баллов регионов в следующих рейтингах РИА Новости: рейтинг регионов России по качеству жизни, рейтинг социально-экономического положения субъектов РФ, рейтинг регионов по рынку труда, рейтинг регионов России по материальному благополучию населения, рейтинг регионов по научно-технологическому развитию, рейтинг регионов по приверженности населения здоровому образу жизни.