В Тюмени пройдут продовольственные ярмарки

В субботу, 27 декабря, в Тюмени откроются продовольственные ярмарки. Жители города смогут приобрести свежие продукты от местных производителей, фермеров и ремесленников.

Торговые площадки будут работать с 8 до 17 часов по адресам: ул. Севастопольская, 12, ул. Льва Толстого, 31, пр. Солнечный, 11, а также с 9 до 17 часов на ул. Ставропольская, 15-17. На прилавках представят мясо, рыбу, мёд и другие товары.

Организаторами ярмарки выступают администрация Тюмени и департамент агропромышленного комплекса Тюменской области.