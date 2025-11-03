В двух тюменских селах начали работать новые фельдшерские пункты

В деревне Маслова и поселке Сибиряк Тобольского муниципального округа начали работу новые фельдшерско-акушерские пункты. Это стало возможным благодаря реализации программы модернизации первичного звена здравоохранения. Теперь жители проходят обследования и получают медицинскую помощь рядом с домом в уютной и комфортной обстановке.

Фельдшеры и акушерки ФАПов активно ведут профилактическую работу в кабинетах раннего выявления заболеваний. Так, в Маслова осмотрено уже более 150 человек: шесть женщин направлены к гинекологу; среди мужчин выявлено два предраковых состояния и шесть направлены на дообследование.

В Сибиряке обследовано более 70 человек: выявлен один случай злокачественного новообразования и четыре пациента с предраковым состоянием, которые направлены на дообследование и уточнения диагноза, - сообщает Дмитрий Уженцев, пресс-секретарь ОБ №3 (г. Тобольск).