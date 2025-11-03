Тюменские врачи провели операцию на работающем сердце

Мужчина 78 лет перенес инфаркт с не классическими симптомами. Единственным шансом на его спасение оказалась сложная операция. В медицинской практике немногие случаи такого вмешательства завершались успешно. Врачи ОКБ № 1 провели операцию и снова доказали - им подвластны настоящие чудеса.

Владимир Горбунов был экстренно госпитализирован с инфарктом миокарда в ОКБ № 1. Как говорит супруга, чувствовать себя начал плохо еще накануне – беспокоила слабость.

Уже в больнице ему установили стент, восстановив кровоснабжение сердца. А после началось длительное лечение в палате реанимации и интенсивной терапии.

Во время борьбы за жизнь мужчины врачи применили все меры консервативного лечения. Однако стабилизировать его не получалось. Тогда было решено провести сложное хирургическое вмешательство, которое не гарантировало успеха.

Никита Юрьевич Стогний, заместитель главного врача по медицинской части хирургического стационара ОКБ № 1 и опытный сердечно-сосудистый хирург, провел уникальную операцию: протезирование митрального клапана биологическим протезом и пластику аневризмы левого желудочка на работающем сердце.

"Интересная операция — впервые выполняемая в нашем центре. Обычно протезирование клапана выполняется на остановленном сердце, но поскольку пациент был крайне тяжелый, мы опасались, что после операции сердце не запустится, - поясняет кардиохирург. - Параллельно ему выполнялась резекция аневризмы левого желудочка. Это редкий случай, когда разрезы на сердце для замены клапана делались на бьющемся сердце".

Завершающим этапом стала установка кардиостимулятора в отделении хирургического лечения сложных нарушений ритма сердца и электрокардиостимуляции. Это позволило улучшить качество жизни пациента.

Пациент выписан домой в удовлетворительном состоянии. Теперь у него есть шансы вернуться к привычной жизни, - сообщает АиФ-Тюмень.