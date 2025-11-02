В честь Дня народного единства организуют "Мост культур"

4 ноября в Молодежном театральном центре "Космос" в 14 часов состоится Международный студенческий фестиваль "Мост культур", приуроченный ко Дню народного единства. Участники соберутся на площадке для межкультурного диалога. Вход свободный.

Студенты из России, Вьетнама, Казахстана, Турции, Египта, Бангладеша и других стран представят гостям свои национальные традиции и искусство. Для участников пройдут: интерактивные тематические станции, красочное дефиле в национальных костюмах и творческие выступления.

В 14:45 состоится интерактивный квест, где гости смогут посетить тематические площадки разных стран, поучаствовать в мастер-классах и викторинах, а также познакомиться с уникальными культурными атрибутами. Для тех, кто не захочет присоединиться к кигре, организуют фоновые развлечения.

В 16:00 начнется концертная программа. Здесь с творческими номерами выступят иностранные студенты из разных стран мира. Они покажут зрителям национальные танцы: арабский Дабка, ногайский, казахский, узбекский, чеченский и казачий. Также прозвучат вокальные номера на арабском, китайском, русском и испанском языках. Кроме того, зрители увидят выступления представителей стран Африки.

Праздник завершится в 17:30 дегустацией национальных блюд, - сообщает Мой-портал.ру.

"Цель нашего фестиваля — не просто показать многообразие культур, но и создать теплую, дружескую атмосферу для настоящего межкультурного общения. Для иностранных студентов это возможность поделиться частичкой своей родины, а для тюменцев — совершить путешествие по миру, не выезжая из города. Мы стираем границы и строим мосты дружбы через культуру и искусство", — рассказал Ахмед Адел, руководитель Союза иностранных студентов Тюменского государственного медицинского университета.