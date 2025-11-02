Тюменцам представят творческий проект "Конек"

Творческий проект "Конек" официально откроется 27 ноября в "Конторе пароходства" в Тюмени. Уже сейчас идет активная подготовка. Экспозиция посвящена творчеству Петра Ершова и его знаменитой сказке.

Проект объединяет искусство и социальную миссию: дети "Центра комплексной реабилитации "Родник" вдохновляются сказкой и создают свои эскизы, а местные художники воплощают их в реальность в формате арт-объектов, которые можно увидеть на выставке. Например, уже запущены в работу образы Жар-птицы и Чудо-юдо рыбы-кита.

"Одним из элементов экспозиции станет большой арт-объект, деревянный Конек-Горбунок. Дети из "Родника" раскрасят его своими руками, а мы дополним работами художников, сделанных по мотивам детских эскизов", — рассказала куратор выставки Жернова Александра.

Дети мастерят из дерева и глины и рисуют в технике "Эбру". Эти работы вместе со скульптурой Конька-Горбунка приедут в "Контору пароходства" за неделю до выставки.

"Родник" поддерживает своих ребят и выступает партнером события. Выставку по творчеству Петра Ершова с работами детей можно будет посетить в "Конторе пароходства" до 25 января.

По материалам ЦКР "Родник" (г. Тюмень).

