Стало известно, на сколько увеличилась средняя зарплата в Тюменской области

По данным Росстата, Тюменская область занимает третье место в Уральском федеральном округе по уровню средней зарплаты. По итогам 8 месяцев 2025 года среднемесячная номинальная начисленная зарплата работников организаций составила 90 тыс. 142 руб. Это на 11,5% больше, чем год назад.

По заработкам традиционно лидируют северные округа: в ЯНАО в среднем начисляли 178 тыс. 393 руб., в ХМАО-Югре - 130 тыс. 869 руб. Самая высокая динамика в УрФО – у Курганской области, где прирост составил 17,3%.

В августе в Тюменской области средняя зарплата составила 88 тыс. 266 руб., что на 7,7% выше, чем в прошлом году, - сообщает Вслух.ру.