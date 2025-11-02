Выставку портретов героев нашего времени проведут в Тюмени

4 ноября в Центре культуры и искусства "Современник" в 13 часов состоится открытие фотовыставки "Лица Героев: Память сквозь Время". На ней представлены портреты и личные истории наследников ветеранов Великой Отечественной войны, участников боевых действий в Афганистане, Чечне и специальной военной операции. Подробности в сообществе во ВКонтакте "Фотопроект Китель победы / Лица героев ТО". Вход свободный, - сообщает Мегатюмень.



В экспозицию вошли 56 портретов. Каждый снимок сопровождается кратким очерком о герое, размещенным на специальной табличке. Фотографии отражают судьбы и личные истории подвигов защитников Отечества разных поколений, создавая коллективный визуальный образ героизма и памяти.

Инициатором выступила Динара Новикова, руководитель проекта, супруга павшего героя с позывным "Викинг":

— Это не просто собрание фотографий. Это крик души, это зов памяти, это наша обязанность перед будущим поколением. Мы хотим, чтобы помнили: герои не уходят бесследно, они продолжают жить в нашей памяти и в наших поступках. Наша миссия — посеять семена патриотизма, мужества и любви к своей стране в сердцах молодого поколения.

Особую актуальность проект приобретает в современном контексте.

— Именно сегодня, когда страна столкнулась с вызовом, крайне важно говорить правду. Мы не имеем права допустить, чтобы герои были забыты. Эта выставка — наш вклад в сохранение памяти и укрепление духа нации, — добавила Динара.

