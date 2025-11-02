Жители Тюменской области все чаще выращивают орхидеи

Агроном филиала ФГБУ "Россельхозцентр" по Тюменской области Маргарита Шляпина поделилась рекомендациями по уходу за этими капризными растениями: "Орхидея любит рассеянный солнечный свет и температуру от +15 до +25 ℃. Важно помнить, что это эпифитное растение — оно использует другие растения как опору, но не вредит им. Поэтому орхидее не нужен плотный грунт, она прекрасно растет на деревянных опорах или в специальном субстрате из коры и мха".

Эксперт отметила особенности подкормки орхидей: "Для продолжительного цветения важно правильно подкармливать растение. В фазе активного роста весной нужны азотные удобрения, перед цветением — фосфорные для закладки бутонов, а калийные ускоряют сам процесс цветения. Можно использовать как специализированные удобрения, так и народные средства — настой банановой кожуры или янтарную кислоту".

Переизбыток питательных веществ так же опасен, как и их недостаток. При избытке удобрений листья теряют тургор, чернеют кончики, растение перестает цвести и становится уязвимым для болезней. Необходимо внимательно следить за состоянием орхидеи и своевременно вносить питательные элементы в нужных дозах, - сообщает КП-Тюмень.