Фестиваль народных игр и промыслов "Сибирские забавы" пройдет на пешеходной улице в Тюмени

День Сибири — особенный день для России и нашего родного края. Это праздник, который уходит корнями во времена легендарного похода Ермака, ставшего символом мужества, силы и непокорённого сибирского духа. В Тюмени праздник приобретет масштаб народного гулянья: 8 ноября с 15:00 до 18:00 на пешеходной улице Дзержинского пройдет фестиваль "Сибирские забавы".

Сердцем праздника станет сцена, на которой закружится настоящий калейдоскоп народных и казачьих песен, фольклорных наигрышей и зажигательных хореографических зарисовок. Здесь каждая нота и движение передадут широту и мощь сибирского характера.

Рядом развернётся ярмарка "Сибирь Маркет", где умельцы Тюмени представят своё мастерство в изделиях из дерева, традиционных оберегах и современных аксессуарах, вдохновлённых наследием сибирских мастеров.

В чайной зоне "Вкус Сибири" гости праздника смогут согреться и насладится ароматным чаем с пряниками, пирожками и душистым вареньем, насыщенным душой сибирской природы.

Ценители активного отдыха найдут своё место на интерактивной площадке "Забавы сибиряков", где будут проходить состязания в перетягивании каната и традиционные забеги в мешках — испытания силы и ловкости, ярко отражающие энергию сибирского духа.

Самых маленьких гостей ждёт игровая площадка "Конёк-горбунок". Загадки, эстафеты, игры наперегонки и красочная фотозона с любимым героем сказки Петра Ершова обязательно подарят участникам положительные эмоции.

Особое место займет интерактивная точка "Моя Сибирь на карте". Это карта впечатлений, на которой каждый желающий сможет оставить частичку своей души в виде воспоминаний о каком-либо городе Сибири, вместе с другими сотворив "карту чувств" родной земли.

Любители настольных игр оценят масштабную игру-бродилку "Прогуляемся по Тюмени" от проекта "Гиды 55+. Перезагрузка", которая позволит прошагать по городу на большом игровом поле.