Для любителей гонять на питбайках в Нижней Тавде открыли мотошколу

11:00 27 октября 2025
Фото ГАИ ТО

Первая мотошкола открылась в Нижнетавдинском округе Тюменской области, чтобы подростки могли реализовать увлечение мототехникой в спорте, а не на дорогах общего пользования, сообщили в ГАИ.

"В этом году в округе в ДТП с участием мототехники ранения получили 4 подростка. Глава округа Сергей Борисевич призвал  ребят заниматься мотоспортом и соблюдать ПДД. В открытии мотошколы принял участие начальник отдела Госавтоинспекции "Тюменский" Евгений Хмелев", - сообщили в ГАИ.

Теги: безопасность дорожного движения , гонки , подростки
