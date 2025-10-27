Для любителей гонять на питбайках в Нижней Тавде открыли мотошколу

Фото ГАИ ТО

Первая мотошкола открылась в Нижнетавдинском округе Тюменской области, чтобы подростки могли реализовать увлечение мототехникой в спорте, а не на дорогах общего пользования, сообщили в ГАИ.

"В этом году в округе в ДТП с участием мототехники ранения получили 4 подростка. Глава округа Сергей Борисевич призвал ребят заниматься мотоспортом и соблюдать ПДД. В открытии мотошколы принял участие начальник отдела Госавтоинспекции "Тюменский" Евгений Хмелев", - сообщили в ГАИ.