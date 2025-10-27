Ялуторовский музей "Торговые ряды" принял иностранных гостей

Ялуторовск принял участников Международного клуба Тюменского медицинского университета в рамках культурно-исторического фестиваля "Мамонтовские дни". Иностранные студенты прибыли на родину выдающегося промышленника и мецената Саввы Ивановича Мамонтова, чтобы познакомиться с его наследием.

Центральным событием стала экскурсия по музею "Торговые ряды", где хранится память о знаменитой династии. Сотрудники музея рассказали гостям о судьбе и заслугах этой выдающейся личности в истории России.

Программа визита включала экскурсию "Уездный город", во время которой гости погрузились в историю города с момента его основания до середины XX века. Особую атмосферу создала купеческая гостиная, где молодые люди смогли прикоснуться к истории, исполнив музыкальные произведения на старинном рояле.

Кульминацией знакомства с городом стала Чайная музея, где будущих медиков по всем канонам сибирского гостеприимства угостили блинами с грушевым вареньем из музейного сада и ароматным чаем.



По материалам Ялуторовского музейного комплекса.

18+