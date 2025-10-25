Более 1 тыс краснодонских детей отдохнули в Евпатории благодаря Тюменской области

Тюменская область продолжает помогать подшефному Краснодону в налаживании мирной жизни. Так, в рамках соглашения с администрацией Краснодона и Краснодонского района Луганской Народной республики и правительством Тюменской области за счет средств областного бюджета был организован отдых для детей в Евпатории. Отдохнули 1 тыс. 39 детей и 81 сопровождающий.

Краснодонские ребята побывали в лагере "Парус" в крымской Евпатории, они занимались

спортом, активно участвовали в мероприятиях, посвященных 80-летию Великой Победы и Году защитников Отечества, - сообщает Тюменская линия.