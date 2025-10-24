Книгой года Тюменской области признан альбом "Наличники Приишимья"

Главным изданием 2025 года Тюменской области признана книга-альбом "Наличники Приишимья", авто-составитель Геннадий Крамор. Церемония награждения прошла в пятницу в научной библиотеке имени Дмитрия Менделеева, сообщает информационный центр правительства ТО.

Конкурс "Книга года" проводится в Тюменской области в 19-й раз. В этом году в нем приняли участие 168 изданий. "Это большой литературный праздник, который мы ждем с нетерпением. По его итогам коллекция библиотеки пополняется уникальными региональными книгами. В этом году порадовали качество изданий, полиграфия, дизайн, переплет и география конкурса, которая охватила Ялуторовский, Ишимский, Упоровский, Заводоуковский районы, ХМАО и ЯНАО", – поделилась директор областной библиотеки Ольга Адамович.

"Особо ценно, что в этом году представлены книги, которые посвящены памяти героев, тружеников тыла, подвигам участников СВО. Хочется отметить, что большее количество заявок было отправлено и на номинацию "Лучшая книга о родном крае". Это говорит о том, насколько бережно и внимательно относятся авторы к сохранению истории, культуры и традиций региона", – подчеркнул директор областного департамента культуры Александр Сидоров.

"Наличники Приишимья" победили в номинации "Лучшая книга о родном крае". В номинации "Лучшая книга о героях Тюменской земли" лучим произведением признана "Юность разведчика Фитина. Идентификация "Алекса" Вычугжанина. Лучшей научной книгой стала Монография Кудаманова "Трансгрессивный верхний мел Западной Сибири. Состав, строение, условия формирования".

В художественной прозе "Литерой" отмечен "Фронтовой сборник. Школьникам о героях" Козлова. Лучшей поэтической книгой стала "Муза-пересмешница" Шамсутдинова. Лучшая книга для детей и юношества - "Предание об одиноком человеке, который говорил с миром, с вещами, с едой..." Неркаги. Лучшая учебная книга - учебник "Технологическое предпринимательство" Вечкасовой, Дебердиевой, Ленковой (ТИУ).

По итогам онлайн-голосования самой популярной стала книга" "Михаил Гардубей. Философ и художник: диалоги о творчестве Федорова.

В номинации "Издательство года" победило "ТюмГУ-Press".