Больше половины респондентов относятся к Дню отца положительно

День отца отмечается в России в третье воскресенье октября с 2021 года, и хотя праздник молодой, более половины опрошенных относятся к этому празднику положительно, к такому выводу пришил в Superjob после очередного опроса респондентов старше 18 лет.

56% россиян относятся ко Дню отца положительно. Отвечая на вопрос, они говорили, что праздник поднимает статус отцовства, показывая важную роль отца в семье, а также создает баланс с Днём матери, подчеркивая ценность обоих родителей, дает повод выразить благодарность и внимание, что укрепляет семейные связи.

29% к Дню отцу относятся нейтрально, как ко всяким любым другим праздникам. Негативную позицию занимают лишь 2% респондентов ("Очередная пафосная бесполезная чушь. Ещё и без выходного"), а 13% затруднились с ответом или впервые услышали о празднике ("Слишком много праздников").

К новому празднику положительно относятся 55% мужчин и 57% женщин. Нейтральную позицию занимают 28% представителей сильного пола и 30% россиянок.

Закономерно, что больше всего День отца нравится мужчинам, имеющим детей (59%): "Я сам — отец и очень этому рад".