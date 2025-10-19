Почему студенческие льготные транспортные карты могут заблокировать

В Тюмени студенты-очники имеют право на льготный проезд в городском транспорте. По транспортным картам "ТТС" он составляет 50%, с 1 октября 2025 года – 20 рублей. Однако карты могут заблокировать.

"Студент" может потерять свой статус после окончания учебы или отчисления. Он может уйти в академический отпуск. Либо сменить место и форму обучения. Также возможно получение дубликата транспортной карты в случае утери или порчи.

Число поездок по льготной карте рассчитывается из количества двух в день. При этом не учитываются воскресения, праздничные дни и каникулы. Льготные поездки предоставляются учащимся учреждений СПО и вузов с сентября по июнь включительно. В октябре их 54, в ноябре будет 50.

Если лимит использован, то карта продолжит работать как общепользовательская, ее не блокируют. То есть будет списываться полный тариф по безналу – 35 рублей, при этом будет действовать пересадочный тариф с возможностью сделать одну пересадку бесплатно в течение 60 минут. Также можно оплатить проезд по QR-коду. До 31 декабря действует акция: поездка обойдется в 27 рублей, - сообщает Вслух.ру.