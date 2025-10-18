Представители тюменских предприятий вернулись с международного газового форума в Санкт-Петербурге

Тема технологического лидерства была главной во время завершившегося международного газового форума в Санкт-Петербурге, в котором активное участие принимали представители тюменских предприятий. Всего свои разработки представили более 650 экспонентов.

- В рамках форума наша компания презентовала систему верхнего привода грузоподъемностью 500 тонн, которую мы уже демонстрировали на тюменском промышленно-энергетическом форуме TNF, - говорит генеральный директор ООО "Кенера" Олег Федоровских. - Эта разработка для буровых установок вызвала искренний интерес со стороны гостей и участников форума. Сумели по-хорошему удивить высокой степенью локализации и собственными разработками руководство Газпрома в лице председателя правления Алексея Миллера и его заместителя Виталия Маркелова. Можно сказать, что нас выделили среди множества производителей российского оборудования.

Свою разработку тюменцы демонстрировали на специальном стенде, посвященном достижениям российской промышленности в сфере импортозамещения.

- Тюменские предприятия активно участвуют в выставках и форумах, чтобы заявить о себе. Прошедший в сентябре форум TNF тому яркий пример. Наши бизнес-миссии в Китай, Беларусь, Казахстан, Узбекистан, страны Ближнего Востока также дают возможность установить и развивать деловые контакты с партнерами из-за рубежа. Сейчас нужно использовать все инструменты, чтобы заявить о себе, своих товарах и сервисных услугах. До конца года нам еще предстоит несколько выездов с промышленниками и предпринимателями в страны ближнего и дальнего зарубежья, - рассказал заместитель губернатора Тюменской области Андрей Пантелеев.

По материалам департамента инвестиционной политики и государственной поддержки предпринимательства Тюменской области.