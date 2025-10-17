Театр кукол Тюмени входит в новый сезон с премьерой спектакля "Идиот"

Спектакль "Идиот" по одноименному роману Федора Достоевского после двух лет работы над ним готов представить зрителю Тюменский театр кукол. И хотя на сцену выходят не только взрослые, но и дети, постановка рассчитана на взрослого зрителя с маркировкой 18+.

Перед зрителями предстают обуреваемый страстью купец Рогожин, бывшая содержанка дворянина Настасья Филипповна, князь Мышкин, Иволгин, супруги Епанчины и их младшая дочь Аглая. В центре сюжета — сложные взаимоотношения между героями, их слабости и страсти, детские травмы и поиск истинного счастья. Вернувшийся из-за границы Мышкин излучает тихий свет любви христовой, и на этот свет тянутся больные души героев. Залечивая раны состраданием, любовью и прощением князь протягивает руку каждому.

Предпоказ прошел накануне - первыми работу смогли оценить коллеги и сотрудники Тюменского концертно-театрального объединения. После показа режиссер-постановщик спектакля, художественный руководитель ТКТО по театральной деятельности Наталья Явныч поделилась с журналистами первыми впечатлениями от просмотра. Она отметила, что коллектив проделал огромную работу, много душевных сил и ресурсов вложено, но спектакль живой, поэтому правки с учетом различных нюансов возможны, в том числе и по времени - сейчас он идет не менее четырех часов. "Это путь, и он не заканчивается ни с каким спектаклем никогда", - подчеркнула Наталья.

Наталья Явныч:

На Достоевского надо настроиться. Это такой спектакль, в который надо погрузиться, желательно знать материал. Я постаралась, конечно, рассказать историю максимально понятно через детей. Моя задача была - показать, почему люди приходят к трагедии. Потому что на самом деле мы травмированы с детства. И если эта травма не изжила себя, и мы не справились с ней в определенный момент, то она формирует нашу судьбу и таким образом приводит к трагическим последствиям. Религию Достоевского я решила показать через детей. Дети — это свет, это чистота. Достоевский очень много пишет о детях, что через детей душа лечится, в детях спасение. То есть это решение как бы очень осознанное. Я бы, наверное, на это не пошла, если бы это не было решением. И так как это является решением, то дети — это часть души взрослых персонажей, и исцеление в них, в детях.

Наталья отметила: участие детей не означает, что спектакль рассчитан на такую аудиторию. Он для взрослого зрителя, в нем есть сцены насилия с высоким эмоциональным напряжением.

Спектакль синтетический, он воплотил в себя несколько видов искусства - и язык театра кукол, и язык пластики, и графику, которая добавляет смыслов в происходящее на сцене, и живоплановый подход, то есть где живой актёр. На постановку спектакля ушло больше двух лет и тысячи часов, когда об этом думалось, создавалось, репетировалось. Конкретно на репетиции - 40 дней.

Наталья Явныч:

Невозможно сыграть Достоевского без живого плана, потому что это человеческая история. Мы не можем её переложить на мир кукол или на мир масок - ни одна кукла, ни одна маска не выдерживает таких диалогов, таких монологов больших. Это закон театра кукол. Поэтому определенные сцены просто решены образно языком театра кукол. А все живоплановые сцены решаются через людей. И я считаю, это правильно, это очень осознанный подход. Дети — это составляющая часть... Ну, тоже это живой план, естественно, но все равно дети воспринимаются как некий отдельный язык. То есть, когда ребенок появляется - это новая краска.

В спектакле задействованы 18 актеров театра кукол и приглашенный актер - Алексей Ушаков. Детей-"дублеров" главных персонажей - Мышкина, Рагожина, Настасьи Филипповны и Аглаи отбирали по схожести внешностью со взрослыми актерами и характера с персонажами, среди них и сын Явныч. Режиссер сама стала автором пьесы, над драматургией и инсценировкой работала также она. По ее словам, тексты сокращались не менее десятка раз - в романе столько "вкусных" сцен, от которых невозможно отказаться. Выступать в качестве драматических актеров кукольникам очень сложно, но это отличный шанс раскрыть в себе новые творческие грани. К тому же это не первый опыт - предыдущим был "Мастер и Маргарита".

Примет ли публика "Идиота", будет ли он востребованным, как "Мастер и Маргарита", который уже видели Тюмень, Москва, Санкт-Петербург, Салехард и Ханты-Мансийск и на который до сих пор сложно купить билеты, - покажет время. Премьерные показы в Тюмени пройдут с 17 по 19 октября. Билеты на них уже распроданы.

Татьяна Тихонова