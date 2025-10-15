Молодежь задает региональные тренды - эксперт ВШЭ

Молодые люди привязаны к своим родным городам, для них крайне важно локальное культурное и историческое наследие, которое они стремятся продвигать через свои проекты, стартапы, инициативы, заявила на Губернаторских чтениях доктор социологических наук, профессор, директор Центра молодежных исследований Высшей школы экономики в Санкт-Петербурге Елена Омельченко.

Основываясь на результатах исследований, проведенных в различных городах и регионах России, эксперт подчеркнула, что контуры будущего достаточно расплывчаты, и говорить о каком-то конкретном портрете или образе сложно. Но именно молодежь выступает своеобразным барометром, на который можно ориентироваться.

Елена Омельченко позитивно оценила тюменскую практику по созданию молодежных общественных пространств, которые предоставляют возможности для самореализации.