В колледжах Тюменской области проведут день открытых дверей

18 октября в России пройдет Единый день открытых дверей в колледжах и техникумах "Профессионалитета", для участников организуют родительские собрания, экскурсии на производственные площадки, профессиональные пробы.
В Тюменской области проведут знакомство с кластерами, которые открыты в колледжах региона:
"Клиническая и профилактическая медицина" - Тобольский медицинский колледж им. В. Солдатова.
"Машиностроение" - Многопрофильный колледж ТИУ.
"Транспортная отрасль" - Тюменский колледж производственных и социальных технологий.
"Строительная отрасль" - Тюменский техникум строительной индустрии и городского хозяйства.
"Сельское хозяйство" - Ишимский многопрофильный техникум.
"Химическая отрасль" - Тобольский многопрофильный техникум.
