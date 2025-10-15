В колледжах Тюменской области проведут день открытых дверей

15:00 14 октября 2025
Мобильная версия страницыВерсия для печатиВерсия для печати

18 октября в России пройдет Единый день открытых дверей в колледжах и техникумах "Профессионалитета", для участников организуют родительские собрания, экскурсии на производственные площадки, профессиональные пробы.

 В Тюменской области проведут знакомство с кластерами, которые открыты в  колледжах региона:

 "Клиническая и профилактическая медицина" -  Тобольский медицинский колледж им. В. Солдатова.

"Машиностроение" - Многопрофильный колледж ТИУ.

"Транспортная отрасль" - Тюменский колледж производственных и социальных технологий.

"Строительная отрасль" - Тюменский техникум строительной индустрии и городского хозяйства.

 "Сельское хозяйство" - Ишимский многопрофильный техникум.

 "Химическая отрасль" - Тобольский многопрофильный техникум.

NewsProm.ru

У вас есть уникальная новость? Вы можете сообщить о ней миру через NewsProm.ru

Отправить новость, фото, видео

или отправьте на e-mail: edit@newsprom.ru

Отправить новость:

Все новости

Больше новостей

Выбор редакции

Архив новостей

Ноябрь, 2025