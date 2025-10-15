В колледжах Тюменской области проведут день открытых дверей

18 октября в России пройдет Единый день открытых дверей в колледжах и техникумах "Профессионалитета", для участников организуют родительские собрания, экскурсии на производственные площадки, профессиональные пробы.

В Тюменской области проведут знакомство с кластерами, которые открыты в колледжах региона:

"Клиническая и профилактическая медицина" - Тобольский медицинский колледж им. В. Солдатова.

"Машиностроение" - Многопрофильный колледж ТИУ.

"Транспортная отрасль" - Тюменский колледж производственных и социальных технологий.

"Строительная отрасль" - Тюменский техникум строительной индустрии и городского хозяйства.

"Сельское хозяйство" - Ишимский многопрофильный техникум.

"Химическая отрасль" - Тобольский многопрофильный техникум.