Авито проводит в Екатеринбурге конференцию для продавцов "По делу"

Сервис Авито.Товары проводит в Екатеринбурге конференцию "По делу" для компаний, предпринимателей и самозанятых, цель - дать информацию всем желающим о новшествах и максимально рассказать об эффективных инструментах работы на платформе, рассказал управляющий партнёр по развитию бизнеса Авито Иван Гуз.

Бизнес-кнференция Авито.Товары в России проходит во второй раз, первая была организовала в Москве в прошлом году. Вторую решили провести на Урале, так как больше 80% всего трафика сейчас составляют регионы.

Иван Гуз:

Авито начинало развиваться в 2007 году с столицы. Но сейчас у нас больше 80% всего трафика на самом деле уже регионы, три крупнейшие - Краснодарский край, Свердловская область и Татарстан. В Свердловской области у нас на самом деле очень хорошая аудитория: больше миллиона частных продавцов, больше 30 тысяч профессиональных. Поэтому мы решили, что развитие в регионах у нас приоритет. Пора сделать конференцию в Екатеринбурге.

задача спикеров на конференции - рассказать профессиональным продавцам, микробизнесу, малому и среднему бизнесу, какие нововведения есть в Авито, как платформа может помочь с привлечением к товарам/услугам большей аудитории и наращивать продажи и расширять бизнес.

"Конференция называется "Авито по делу". Мы здесь хотим говорить исключительно по делу, что "Авито" может предложить для того, чтобы мы вместе с нашими партнерами стали более успешными. Фишка этого формата, что мы не только рассказываем, что мы сделали за год, но и хотим у профессиональных игроков тоже узнать, что их устраивает, что не устраивает, чтобы они стали лучше", - подчеркнул Гуз.

Присоединится к конференции можно онлайн на сайте conf.avito.com.