Родители усиливают контроль за действиями детей в интернете

Согласно последним данным, видеоигры прочно удерживают лидирующие позиции среди развлечений молодого поколения.

Более 80% детей в России хотя бы иногда играют в компьютерные или мобильные игры, при этом 58% предпочитают использовать для этого телефоны. Большую вовлеченность демонстрируют мальчики, чаще выбирая компьютеры и игровые приставки и проводя за играми больше времени.

Сохраняется проблема доступа к неподходящему по возрасту юного пользователя контенту. Каждый пятый ребенок признался, что играл в игры, не предназначенные для его возраста — с элементами жестокости или рассчитанные на взрослую аудиторию.

Зафиксирован и положительный момент: руководитель направления по детской онлайн-безопасности "Лаборатории Касперского" Андрей Сиденко, отмечает, что в 2022-2023 годах таких случаев было 30%, сейчас — 20%. Это может быть связано с усилением родительского контроля и повышением осведомленности детей.

Эксперт подчеркивает, что для дальнейшего улучшения ситуации необходимо сочетание технических инструментов контроля с постоянным обучением детей основам цифровой гигиены и осознанному выбору развлечений, - сообщает АиФ-Тюмень.