О модных свадебных тенденциях сезона осень-зима рассказала эксперт

Осенние и зимние свадебные церемонии становятся все популярнее. Какие стилистические решения и декоративные приемы будут в моде в этом сезоне, рассказала ведущая мероприятий из Тюмени Елена Милованова.

Вместо яркости и легкости летних свадеб на первый план выходит глубина цвета и богатство текстур.

– В этом сезоне актуальны холодные винные либо, наоборот, теплые оттенки в декоре. Терракотовый, оливковый, коричневый, золото и медь в интерьере, а также бархатные элементы – все это создает ощущение роскоши и комфорта, – делится Елена.

Они могут присутствовать в элементах сервировки, обложках меню, лентах для салфеток, а также в мебели – например, в обивке стульев или диванов.

Гирлянды и лампы с теплым светом украшают стены, потолки и зоны за столами, создавая мягкое освещение, которое подчеркивает естественную красоту невесты и уют торжества.

Отдельного внимания заслуживает возвращение стиля арт-декор. Стеклянные вазы, зеркальные элементы, винтажные зеркала, бокалы с гравировкой золота. Все это Это придает свадебному пространству характер и глубину.

Зимой особое внимание уделяется деталям, создающим ощущение свежести и морозного блеска. В цветочных композициях дизайнеры все чаще используют имитацию инея, прозрачные элементы, напоминающие лед, и натуральные материалы –веточки ели, можжевельник, шишки. Такой декор органично вписывается в зимние пейзажи и прекрасно выглядит на фотографиях, - сообщает Мегатюмень.