Новое танцевальное направление запустили для тюменских девочек

В Тюменской области развивают новое направление в танцевальном спорте – ансамбли соло для девочек.

Дисциплина официально утверждена Министерством спорта России: юные спортсменки смогут участвовать в соревнованиях и получать спортивные разряды.

Главная особенность формата: коллективы делятся на малые (5–9 участниц) и большие (10–16 человек). Уже сейчас в проекте "Формейшн Вера Дети" задействованы 73 детских сада региона – там с тр ех лет учат базовым шагам и рисункам.

Первые успехи уже есть. Воспитанницы "Формейшн Вера Дети" завоевали награды на первенствах города, региона и страны, в том числе за зажигательную программу "Прекрасное дал еко".

"Сегодня в 73 детских садах, где действует проект „Формейшн Вера Дети“, мы уже внедрили новый модуль по развитию ансамблей соло", – отметила в разговоре с изданием "Тюменская область сегодня" Мария Потапова, президент некоммерческого фонда поддержки танцевального спорта.

С сентября на занятия по всему городу записалось около 1 000 девочек. Новый формат решает давнюю проблему нехватки партнеров в парных танцах. При этом участницы могут сочетать коллективные выступления с индивидуальной творческой реализацией, - сообщает Тюменская область сегодня.