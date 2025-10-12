Изменится ли для школьников тариф в автобусах в осенние каникулы

Осенние каникулы у тюменских школьников продлятся с 27 октября до 4 ноября. В "Тюменской транспортной системе" пояснили, что ежемесячно рассчитывается лимит поездок по льготным транспортным картам "Школьник": по две поездки в день без учета воскресений, праздничных дней и каникул. В билетах есть информация об остатке.

В октябре и ноябре у учеников будет по 44 поездки. Их можно потратить за несколько дней, а можно растянуть на календарный месяц. Льгота при этом действует и в выходные, и в каникулы (кроме летних).

Если же останутся неиспользованные поездки, то они сгорят, то есть не перейдут на следующий месяц.

Если лимит по льготным поездкам закончился, то карта "ТТС" начнет действовать как "Общепользовательская" - то есть будет списываться полный тариф по безналичному расчету - 35 рублей. При этом будет действовать пересадочный тариф, который предполагает возможность одной бесплатной пересадки в течение 60 минут. Новые льготные поездки появятся 1-го числа следующего месяца, - сообщает Вслух.ру.