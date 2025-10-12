В тюменском МКДЦ используют комплексный подход

Павел Насников, врач ультразвуковой диагностики Многопрофильного консультативно-диагностического центра (г. Тюмень) знает, что такое работа в экстремальных условиях. После ординатуры по рентгенологии, он целый год отработал врачом-инфекционистом в больнице скорой помощи Курска, борясь с COVID-19. А как известно, работа в условиях пандемии требует выдержки, быстрой реакции и ответственности. Этот опыт — гарант того, что перед вами стоит специалист, закаленный практикой.

Доктор владеет навыками рентгенолога и врача УЗД с углублением в кардиологию (так как сейчас он ординатор второго года в Тюменском кардиологическом центре).

Для кардиолога УЗИ — это "глаза". Поскольку Павел Насников сам является диагностом УЗД и изучает кардиологию на высоком научном уровне, он способен проводить УЗИ сердца не просто технически, но с глубоким пониманием функциональных изменений в сердце. Он видит на УЗИ больше, чем рядовой диагност, так как знает, какие изменения искать для подтверждения или исключения кардиологических патологий.

Такой многопрофильный специалист быстрее связывает клиническую картину с данными УЗИ, сокращая время до постановки диагноза.



По материалам департамента здравоохранения Тюменской области.