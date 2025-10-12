Законна ли установка замка на тамбурную дверь, ответил эксперт

Установка тамбурной двери или замка на нее принимается большинством голосов собственников помещений в многоквартирном доме. Как пояснил доцент Финансового университета при Правительстве РФ Дмитрий Морковкин, жилищный кодекс устанавливает требование о получении согласия более половины голосов от общего числа собственников. Также необходимо уведомить и согласовать технические решения с управляющей компанией или ТСЖ.

Отказ в установке замка может быть по нескольким причинам. Одна из них - нарушение противопожарных требований, ограничение доступа к инженерным коммуникациям или несоответствие технических решений строительным нормам.

Приобретение квартиры с незаконно установленной тамбурной дверью создает для нового собственника дополнительные сложности по легализации конструкции. Ему нужно будет инициировать процедуру получения согласия собственников и оформления необходимой документации во избежание административной ответственности, - сообщает КП-Тюмень.

"При незаконном перекрытии доступа к лестничной клетке следует обращаться в управляющую компанию, жилищную инспекцию или прокуратуру. Судебная защита остается наиболее эффективным способом восстановления нарушенных прав на пользование общим имуществом дома. Грамотный подход к решению вопросов установки тамбурных дверей позволяет избежать конфликтных ситуаций и обеспечить соблюдение законных интересов всех собственников помещений", - пояснила профессор кафедры экономической безопасности и управления рисками Финансового университета при Правительстве РФ Надежда Капустина.