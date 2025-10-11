Телефонные мошенники регистрируют сайты с ГДЗ

Телефонные мошенники начали массово регистрировать сайты с "готовыми домашними заданиями" для сбора номеров и данных о российских школьниках.

За последние 2 дня зарегистрировано более 400 сайтов в зоне .ru с одинаковым контентом, ориентированным на школьников 5-11 классов, сообщает управление по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД РФ.

"Спрос на базы данных высок, а легитимных предложений мало, мошенники применяют активные методы — отслеживают цифровой след посетителей, сопоставляют идентификаторы и затем обогащают контактными данными", - отмечено в сообщении.

После сбора данных злоумышленники реализуют стандартную схему: звонок от "директора школы" и регистрация в электронном дневнике с целью получить код из смс либо другую персональную информацию, - сообщает Тюменская линия.

"Будьте бдительны, не распространяйте персональную информацию по телефону и на сомнительных сайтах!" - предупреждают киберполицейские.