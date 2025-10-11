Тюменцы установили рекорд по расходам на непродовольственные товары

По данным Тюменьстата, жители Тюменской области установили рекорд года по обороту розничной торговли. В августе они потратили в магазинах 61 млрд 894,6 млн рублей. Это максимальная сумма в 2025 году.

Основная часть расходов приходится на непродовольственные товары, и эта доля растет. В августе она составила 32 млрд 764,2 млн рублей. За продукты, напитки и табачные изделия граждане заплатили 29 млрд 130,4 млн рублей. Всего за 8 месяцев жители раскошелились на 465 млрд 118,2 млн рублей, что на 2% больше, чем годом ранее.

По динамике регион на втором месте в УрФО после Челябинской области. В ХМАО-Югре и ЯНАО зафиксировано небольшое снижение. Из общего чека за январь-август 223 млрд 564,3 млн руб. пришлось на продукты, напитки и табак. Кстати, по сравнению с прошлым годом эта сумма уменьшилась на 0,3%, - сообщает Вслух.ру.