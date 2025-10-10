Начальником ТВВИКУ назначен ветеран специальной военной операции Алексей Бирюков

Тюменское высшее военно-инженерное командное ордена Кутузова училище имени маршала инженерных войск А.И. Прошлякова возглавил Алексей Викторович Бирюков – боевой офицер, участник СВО, кавалер ордена Мужества.

Об изменениях в руководстве училища сообщил губренатор Александр Моор. По его мнению, навыки и опыт службы Бирюкова очень востребованы при подготовке офицеров-инженеров для наших Вооруженных сил.

Губернатор отметил, что региональное правительство сотрудничает с училищем, помогая модернизировать и развивать материально-техническую базу, а офицеры и курсанты училища активно участвуют в жизни региона, вносят весомый вклад в работу по военно-патриотическому воспитанию. Он выразил уверенность, что такое взаимодействие продолжится, и пожелал новому руководителю и всему личному составу успехов в службе на благо Родины.