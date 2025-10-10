Национальный форум преподавателей истории начался в Тюмени

IV Национальный форум преподавателей истории 10-11 октября пройдет в ТюГУ, в течение двух дней более двухсот представителей вузов, академических институтов, профильных органов государственной власти и общественных организаций обсудят современные тенденции преподавания истории.

Сергей Шилов, председатель отделения РИО в Тюменской области, заведующий кафедрой истории СоцГум ТюмГУ:

Четвертый форум посвящен дальнейшему совершенствованию исторического образования в высшей школе. Речь пойдет о развитии исторического просвещения в вузах. Коллеги поделятся опытом внедрения бесшовного исторического образования. Будет представлять интерес и обсуждение подготовки научных кадров в аспирантуре.

Отдельно будут рассмотрены этические, нормативные и образовательные стороны использования искусственного интеллекта в учебном процессе. Дискуссии будут способствовать эффективному взаимодействию в преподавательском и научном сообществе. В рамках форума предполагается также работа молодёжной секции.

Расширенное заседание Экспертного совета по развитию исторического образования пройдет 11 октября, на нем выступит замгубернатора Тюменской области Алексей Райдер. Среди ключевых докладчиков замминистра науки и высшего образования РФ Константин Могилевский, председатель правления Российского исторического общества, исполнительный директор Фонда "История Отечества" Руслан Гагкуев, руководитель Наццентра исторической памяти при Президенте РФ Елена Малышева, научный руководитель Института всеобщей истории РАН Александр Чубарьян, и гендиректор Президентской библиотеки Юрий Носов.

Организаторами Национального форума преподавателей истории выступают Минобрнауки России, Российское историческое общество, Российский государственный гуманитарный университет и Тюменский государственный университет, сообщили в Управлении стратегических коммуникаций ТюмГУ.