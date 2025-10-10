Начальник ТВВИКУ Дмитрий Евмененко ушел на пенсию

Начальник Тюменского высшего военно-инженерного командного училища генерал-майор Дмитрий Евмененко ушел на заслуженный отдых, губернатор Александр Моор поблагодарил его сотрудничество и помощь региону в ликвидации пожаров и в противостоянии паводкам.

Евмененко руководил ТВВИКУ на протяжении двенадцати лет. Помимо непосредственного управления, генерал-майор совместно с правительством Тюменской области обеспечивал реализацию ряда проектов, направленных на модернизацию материально-технической базы училища. Под его руководством курсанты и офицеры активно участвовали в жизни региона: мужественно боролись с лесными пожарами и паводками, вели работу по военно-патриотическому воспитанию, защищали спортивную честь Тюменской области, отметил Моор.

"Нельзя не отметить большой личный вклад генерал-майора Евмененко в организацию боевой подготовки добровольцев и мобилизованных военнослужащих для участия в СВО. Благодарю Дмитрия Феликсовича Евмененко за труд на благо региона и страны, желаю ему успехов в гражданской жизни", - написал в своем тг-канале губернатор.