Air China поблагодарила Нижневартовск за помощь и гостеприимство

Фото - @adm_nvartovsk

26 августа в аэропорту Нижневартовска совершил вынужденную посадку следовавший из Лондона в Пекин Boeing 777-300 авиакомпании Air China с 15 членами экипажа и 250 пассажирами на борту. Аэропорт, город и округ сделали все возможное, чтобы нежданным гостям помочь и даже в дорогу собрали им сибирских гостинцев - за это 9 октября аэропорт получил официальное письмо с благодарностями.

"Благодаря слаженной работе сотрудников аэропорта, государственных служб, администрации города Нижневартовска и правительства округа, а также при личном участии губернатора Югры Руслана Кухарука, был блестяще организован прием и размещение пассажиров. Высокий уровень организации, оперативность и теплый прием отметили не только пассажиры, но и руководство "AIR CHINA": пришло официальное благодарственное письмо от главы Московского представительства компании. Мы гордимся, что в сложных ситуациях проявляем профессионализм, заботу о каждом пассажире и умение работать в команде! Спасибо, что выбираете нас!", - прокомментировали письмо в аэропорту Нижневартовска.