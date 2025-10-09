Сибирь в фокусе: выставка "Репортаж" открылась в Ялуторовске

В ялуторовском музее "Торговые ряды" начала работу передвижная фотовыставка "Репортаж". В нее вошли работы победителей и призеров XXIV конкурса репортажной фотографии имени Александра Ефремова, который проводится в рамках форума "Сибирьфотоофест-Тобол". Таким образом, этот сибирский город Ялуторовск принял эстафету у Тобольска и Тюмени, став третьей площадкой для демонстрации итогов масштабного медиапроекта.

Церемонию открытия провел директор проекта, фотожурналист Сергей Русанов. Он не только представил экспозицию и наградил авторов лучших работ, но и показал гостям видеоотчет о финале конкурса в Тобольске. Кроме того, зрители одними из первых получили приглашение принять участие в юбилейном конкурсе следующего года.

В 2025 году на конкурс поступило 429 заявок от фотографов со всех уголков страны. Традиционные номинации — "Федеральный репортаж", "Человек труда", "Большая сибирская семья" и другие — в этом году дополнились новой, седьмой, которая была учреждена по инициативе "Единой России".

У жителей и гостей Ялуторовска есть уникальная возможность в течение месяца увидеть эти яркие и честные истории, рассказанные через объектив. После этого организаторы планируют представить выставку в Ишиме.

фото Ильяса Ахметшина