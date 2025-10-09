Соревнования по управлению дронами в Тюменской области

Областные состязания по управлению дронами в помещении начнутся в Тюмени 10 октября, участвовать в них планируют 14 юных пилотов из Тюмени, Тобольска, Ишима и Казанского района.

Ребятам педстоит управление FPV квадрокоптером за отведенный период времени по заданной трассе в "Кванториуме". Главный судья соревнований — Александр Милюхин, участник Всероссийской лиги дрон-рейсинга "RDR", главный судья федерации "Гонки дронов в России" по Тюменской области, преподаватель "Кванториума".

Победители получат приоритетное право на включение в сборную команду Тюменской области для подготовки к участию в соревнованиях национального и международного уровней. Награждение состоится на XVIII Тюменском цифровом форуме и выставке "Инфотех-2025".