Тюменцам расскажут, как стать долгожителями

Встреча с ведущими специалистами по медицине пожилого возраста в рамках проекта "Территория долголетия. Век здоровья" пройдет 9 октября в гостинице "Восток" (Республики, 159), перед участнками выступят эксперты из Пироговского университета и управления по реализации функций НМИЦ по гериатрии.

Гостей мероприятия ожидает насыщенная программа. Участники узнают, как питание и физическая активность влияют на долголетие, какие меры помогают сохранить здоровье сердца, ясность зрения и хорошее состояние кожи. Специалисты также прокомментируют результаты предварительных опросов и дадут рекомендации, на что следует обратить внимание и к каким специалистам обратиться при наличии тех или иных признаков. Организаторы уверены: каждый найдет интересующую его тему и получит ценные знания от лучших специалистов в области медицины пожилого возраста.

Согласно данным Росстата, сегодня 24% граждан страны – это люди старшего возраста. Для оказания специализированной помощи в стране создана сеть из 86 гериатрических центров. Однако ключ к полноценному долголетию – не только в доступности медицинской помощи, но и в продвижении принципов здорового образа жизни и профилактики заболеваний. С целью продвижения этих принципов инициирован проект "Территория долголетия. Век здоровья", который реализуется Российским геронтологическим научно-клиническим центром ФГАОУ ВО РНИМУ им. Н. И. Пирогова Минздрава России при поддержке группы компаний "НИЖФАРМ". Для жителей города это редкая возможность получить знания о продлении активного долголетия напрямую от ведущих врачей, отмечают организаторы.