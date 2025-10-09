Ямал простился с последним в регионе фронтовиком - участником Великой Отечественной войны

НА Ямале ушел из жизни последний в регионе фронтовик Великой Отечественной войны Николай Тимофеевич Шакуров, сообщил губернатор Дмитрий Артюхов.

"Ямал простился с Николаем Тимофеевичем Шакуровым. Чувство глубокой личной утраты остаётся внутри с уходом последнего в регионе фронтовика Великой Отечественной войны. Он прошёл огонь сражений самой страшной войны человечества, а получив ранение, продолжал бороться за Победу и нашу свободу в тылу. После войны служил участковым в Салехарде, воспитывал молодёжь, щедро делился с детьми своими воспоминаниями, теплом и мудростью. Каждая встреча с Николаем Тимофеевичем была честью и важным жизненным уроком, как и для большинства салехардцев. Вечная память русскому воину и настоящему человеку", - написал Артюхов в своем тг-канале.

Николай Тимофеевич родился 16 мая 1926 года в деревне Казанка Сорокинского района Тюменской области. В октябре 1943 года был призван в ряды Красной Армии для прохождения курса молодого бойца. После подготовки был зачислен в 618 стрелковый полк 315 Смоленской дивизии третьего Белорусского фронта рядовым-бронебойщиком. Принял участие в освобождении Орла. Участвовал в операции "Багратион" по освобождению Белоруссии и Прибалтийских государств. Получил тяжелое слепое осколочное ранение и контузию. После лечения был демобилизован, затем начал работать бригадиром полеводческой бригады.

На Ямале проходил службу в органах внутренних дел с 1947 по 1959 годы. В 2000 году переехал в Салехард и вошел в состав городского Совета ветеранов. Принимал активное участие в патриотическом воспитании молодежи.