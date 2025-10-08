Прокуратура проверит гимназию Тюмени после сообщений о том, что детей накормили блинами с плесенью

Прокуратура Калининского административного округа города Тюмени организовала проверку по информации в интернет-изданиях о нарушениях при организации питания в гимназии № 4, сообщили в облпрокуратуре.

Новость о том, что в гимназии 6 октября детей накормили рыбой и плесневелыми блинами со ссылкой на родителей школьников опубликовано 72.ру, там же отмечается, что дети почувствовали недомогания - на некачественную еду и беспорядок в столовой родители пожаловались в Роспотребнадзор.

"Прокуратура Калининского административного округа Тюмени организовала проведение проверки данной информации с привлечением контролирующих органов. По результатам надзорных мероприятий будет дана оценка действиям как организатора питания, так и администрации школы, которая должна осуществлять контроль за качеством, поступающих продуктов, и предлагаемых для питания школьников блюд. При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования", - указано в сообщении.