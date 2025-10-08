Суд поддержал прокуратуру в иске к властям о расселении аварийного дома на улице Фрунзе в Тюмени

16:00 08 октября 2025
По иску прокурора в Тюмени будет сокращен срок расселения аварийного многоквартирника на улице Фрунзе в Тюмени, который   власти города собирались расселить лишь к началу 2031 года.

Прокуратура Калининского административного округа Тюмени провела проверку по обращению местной жительницы о нарушении жилищных прав. При проверке выявлены грубые нарушения требований пожарной безопасности и санитарно-эпидемиологических требований, повреждения и разрушения фундамента дома, стен, свидетельствующие о неразумности установления столь длительного срока. Кроме того, в соответствии с  заключением комиссии многоквартирный дом находится в аварийном техническом состоянии, что ставит под угрозу жизнь и здоровье его  жильцов.

Действуя в интересах жильцов дома, прокурор обратился в суд с административным иском о признании распоряжения в части установления срока расселения дома незаконным, суд требования удовлетворил, сообщили в облпрокуратуре.

Ноябрь, 2025