Молодогвардейцы провели флешмоб на набережной в честь главного именинника страны

17:52 07 октября 2025
В Тюмени состоялся флешмоб в честь дня рождения президента России Владимира Путина, участие  от "Молодой Гвардии" приняли более 70 человек – представители УФСИН, ФССП, МЧС, Тюменского колледжа управления, экономики и права.

На тюменской набережной они развернули флаги России и поздравили главу государства с праздником.

Федеральный координатор "Молодой Гвардии" по УрФО Владимир Сбитнев от лица тюменцев пожелал президенту крепкого здоровья и энергии: "Мы рядом и готовы идти вперед вместе с вами. С днем рождения, Владимир Владимирович. С вами – вся Россия".

Теги: Владимир Путин , Молодая гвардия , флешмобы
